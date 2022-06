Volleybalsters werken in Nations League én in Nederland toe naar WK

"Het niveau is nu wat lager dan toen ik er net bijkwam", zegt Nika Daalderop. Ze is pas 23 jaar, maar inmiddels al een tijdje een vaste waarde in het Nederlands team. Op dit moment bereidt ze zich samen met een aantal andere speelsters op Papendal in Arnhem voor op ronde twee van de Nations League. Maar het hogere doel is uiteindelijk een goed WK in eigen land.

Nu er meerdere belangrijke speelsters, zoals Robin de Kruijf en Yvon Beliën, zijn gestopt moet er een nieuwe generatie opstaan. Juist in het jaar dat het WK in eigen land is, moet de bondscoach in korte tijd een team bouwen dat in de buurt komt van het team dat op het vorige WK de vierde plek veroverde. En dat zal niet meevallen.

Het jonge Nederlandse team wist nog niet te winnen in het Turkse Ankara. Zondag speelt het team van bondscoach Avital Selinger om 12.00 uur tegen Servië. Daarna zit de eerste ronde erop en zal een eerste schifting gemaakt moeten worden in de talentengroep.

In september moet de puzzel gelegd zijn, als het WK volleybal in Nederland begint. Op dit moment ligt een deel van de stukjes op Papendal, waar een aantal topspeelsters zich na een rustperiode aan het voorbereiden is. Andere stukjes liggen in Turkije, waar een jonge Nederlandse damesploeg deelneemt aan de eerste ronde van de Nations League.

Daalderop beseft dat zij een rol moet spelen bij het omhoog krikken van het niveau. Ze traint in Arnhem onder andere samen met de ervaren Anne Buijs, die realistisch is over de WK-kansen van Nederland. "Ik hoop dat we onszelf kunnen verrassen, maar het is wel duidelijk dat we geen topfavoriet zijn."

Contouren nieuw Nederlands team

Terwijl Daalderop en Buijs even konden uitpuffen van een lang en zwaar seizoen bij hun clubs, speelde deze week een jong Nederlands team in Turkije de eerste ronde van de Nations League. De bedoeling is dat tijdens de tweede ronde van de Nations League, vanaf 14 juni in Brazilië, de contouren van het nieuwe Nederlandse team zichtbaar worden.

"We hebben een goede mix van ervaring en jong talent", zegt Buijs. Zij zal dus met een aantal andere ervaren speelsters aansluiten voor de tweede ronde van de Nations League.

Het WK in Nederland begint op 23 september. Nederland speelt dan in Gelredome tegen Kenia.