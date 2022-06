Zeker 49 doden door grote brand bij deels Nederlands bedrijf in Bangladesh

Sinds de eerste explosie zijn er nog meer explosies geweest op het terrein. Die waren in de wijde omgeving te horen, veel ramen zijn eruit geslagen. De brandweer was vanochtend nog bezig om het vuur onder controle te krijgen.

De brand was in Chittagong, bij BM Inland Container Depot, een Nederlands-Bengaalse joint venture. De brand brak rond middernacht (lokale tijd) uit na een explosie in een container met chemicaliën. Onder de slachtoffers zijn volgens de brandweer zeker vijf brandweerlieden. Zo'n vijftig hulpverleners, waaronder tien politieagenten raakten gewond.

Wereldwijde merken die veel laagbetaalde arbeiders in Bangladesh in dienst hebben, liggen de afgelopen jaren onder vuur om de fabrieksomstandigheden in het land te verbeteren. In de enorme kledingindustrie van het land, die werk biedt aan ongeveer 4 miljoen mensen, zijn de veiligheidsomstandigheden aanzienlijk verbeterd na massale hervormingen, maar experts zeggen dat er nog steeds ongelukken kunnen gebeuren als andere sectoren geen soortgelijke veranderingen doorvoeren.

In 2012 kwamen ongeveer 117 arbeiders om het leven toen ze vastzaten achter gesloten uitgangen in een kledingfabriek in Dhaka. De grootste industriële ramp in het land vond het jaar daarop plaats, toen de kledingfabriek Rana Plaza buiten Dhaka instortte, waarbij meer dan 1100 mensen omkwamen. Een dag voor de ramp zei de eigenaar dat scheuren in de fundering geen gevaar vormden.

In 2019 kwamen minstens 69 mensen om bij een brand in een gebied vol met appartementen, winkels en magazijnen in het oudste deel van Dhaka. Vorig jaar kwamen zeker 52 mensen om het leven bij een grote brand in een fabriek in Bangladesh in Rupganj, net buiten Dhaka. Hierbij vatten brandbare chemische stoffen en stapels plastic vlam.