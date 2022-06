Doden door grote brand in havengebied Bangladesh, bedrijf deels Nederlands

Bij een brand in een containerdepot in Bangladesh zijn zeker negentien doden gevallen. Ook zijn er meer dan honderd mensen gewond geraakt.

De brand was in Chittagong, bij BM Inland Container Depot, een Nederlands-Bengaalse joint venture. De brand brak rond middernacht (lokale tijd) uit na een explosie in een container met chemicaliën. Onder de slachtoffers zijn volgens de brandweer zeker vijf brandweerlieden.

Beelden van de brand: