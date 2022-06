Wekdienst 5/6: Schiphol verwacht weer topdrukte • NAVO-oefening in Baltische Zee

Maar eerst het weer: In het noorden lange tijd droog, geregeld zon en temperaturen oplopend naar 23 of 24 graden. In het zuiden begint de dag met regen en lokaal onweer. Deze zone met buien trekt langzaam noordwaarts.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

NAVO-landen inclusief Nederland beginnen grote manoeuvres in de Baltische Zee. Meer dan 45 marineschepen, 75 vliegtuigen en 7000 militairen doen mee aan de oefening BALTOPS22 die tot en met 17 juni duurt. Onder de deelnemers zijn ook Finland en Zweden, die lid van de NAVO willen worden.

Schiphol verwacht op beide pinksterdagen weer topdrukte bij zowel de vertrekkende als de inkomende reizigers. Dat betekent lange rijen bij de incheckbalies en bij de security en de paspoortcontrole. Ook bij de bagagebanden in de aankomsthal belooft het druk te worden.

Roland Garros wordt afgesloten met de finale bij de mannen. Dertienvoudig winnaar Rafael Nadal neemt het op tegen de Noor Casper Ruud. Novak Djokovic, de winnaar van vorig jaar in Parijs, werd in de kwartfinales al uitgeschakeld door Nadal.

Wat heb je gemist?

De Britse prins Charles heeft op het jubileumconcert bij Buckingham Palace een eerbetoon gebracht aan zijn moeder, koningin Elizabeth. "U huilt en lacht met ons, en belangrijker nog, u bent er voor ons geweest, deze zeventig jaar."

Charles, met zijn vrouw Camilla aan zijn zijde, bedankte mummy namens de hele wereld. Het dienen van het Britse volk is de reden dat ze iedere dag opstaat, zei hij. "U zwoer om uw hele leven te dienen, en dat doet u nog steeds. Daarom zijn we hier. Dat vieren we vanavond."

De 96-jarige koningin zelf was om gezondheidsredenen niet bij het concert ter ere van haar zeventigjarige jubileum op de Britse troon. Ze vindt dat heel jammer, zei Charles aan het einde van zijn toespraak.

"Maar Windsor Castle is maar 20 mijl hiervandaan", vertelde de kroonprins de 22.000 toeschouwers. "Als we hard genoeg juichen, kan ze ons misschien horen. Laten we allemaal meedoen." Erna klonk een luid gejuich van de aanwezigen.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Mariah Carey wordt beschuldigd van schending van het auteursrecht vanwege haar kersthit All I Want For Christmas is You uit 1994. Muzikant Andy Stone wil 20 miljoen dollar van haar en van medeschrijver Walter Afanasieff en platenmaatschappij Sony zien omdat hij vijf jaar eerder een kerstnummer uitbracht met precies dezelfde naam.

Hoewel de nummers volkomen anders klinken en een andere tekst hebben, vindt Stone dat Mariah Carey de unieke eigenschappen van zijn nummer heeft misbruikt. Daarmee heeft Carey "onterechte winsten" gemaakt en bewust Stones auteursrecht geschonden, vermeldt de aanklacht.

Dat liedjes dezelfde titel hebben, is niet ongebruikelijk. Zo staat All I Want For Christmas is You 177 keer vermeld in het Amerikaanse auteursrechtenregister.

Dit is de versie van Stone: