Slik en Ten Dam schrijven geschiedenis in door moordzaak overschaduwde gravelhoogmis

Laurens ten Dam heft zijn hoofd ten hemel ter nagedachtenis aan Moriah Wilson bij de herdenking tijdens Gravel Locos. - Instagram / Laurens ten Dam

Het verhaal begint op woensdag 11 mei in een huis in Austin, Texas. Daar wordt het lichaam gevonden van de 26-jarige Moriah 'Mo' Wilson, een opkomende ster in de gravelwereld. Wilson blijkt te zijn neergeschoten en overleden aan haar verwondingen. De gravelwereld is in shock. Iedereen kende Wilson. Of tenminste haar bijzondere verhaal. Ten Dam al helemaal. "Ze kwam als een komeet in de gravelscene", vertelde Ten Dam kort na de dood van Wilson in zijn podcast 'Live Slow Ride Fast'. "Zij werkte op kantoor als inkoper van fietsframes, best saai werk eigenlijk. Ze was eerst alpineskiester. Maar toen kreeg ze een blessure, ging fietsen en daar bleek ze goed in."

Moriah Wilson geniet van haar zege in de Belgian Waffle Ride in San Diego op 30 april. - Instagram / Belgian Waffle Ride

Zo goed zelfs, dat het fietsenmerk haar de laatste jaren omarmde als een van de uithangborden voor hun gravelfietsen. Net als Ten Dam. "Ze kwam compleet onbevangen in de gravelwereld en begon meteen te winnen. Zoals zoveel mensen had ook ik een zwak voor haar. Het was gewoon een prachtig verhaal. " Dodelijke affaire Niet alleen Ten Dam bleek gecharmeerd van Wilson. Graveltopper Colin Strickland, in 2019 winnaar van Unbound, viel als een blok voor haar. Dat leidde tot een kortstondige affaire in het najaar van 2021, zo verklaarde Strickland tegenover de politie. Volgens Strickland was zijn relatie met een andere gravelracer, Kaitlin Armstrong, voorbij toen hij iets kreeg met Wilson. Later zouden Strickland en Armstrong, naast levenspartner van Strickland ook yogalerares, weer samen komen. Maar toen was het fatale zaadje al geplant.

Laurens ten Dam en Colin Strickland in actie tijdens Unbound 2021. - Getty Images

Op 14 mei, drie dagen na de dood van Wilson, staat de gravelscene stil bij een rivierbedding in de buurt van Austin. Voorafgaand aan Gravel Locos, de race die Wilson had moeten rijden, denkt niemand aan koersen. In plaats daarvan vloeien de tranen. Ten Dam en Dekker slaan een arm om Ian Boswell, die ontroostbaar is. Toch wordt er gekoerst die dag, zoals de nabestaanden van Wilson ook gevraagd hadden, en na 150 mijl (214 kilometer) komt de Nederlander Jasper Ockeloen solo als eerste over de streep. Ockeloen juicht niet. In plaats daarvan neemt hij zijn helm af en staart naar de grond. Een eerbetoon aan Mo.

Het eerbetoon van Jasper Ockeloen aan Moriah Wilson na zijn zege in Gravel Locos. - Instagram | Jasper Ockeloen

In de dagen erna komen mondjesmaat details over het tragische voorval naar buiten. Inmiddels is de zaak landelijk nieuws geworden en onder druk van de grote Amerikaanse media duiken steeds meer details op. Uit de politierapporten en huiszoekingsbevelen van de politie van Austin kan bijna tot op de minuut gereconstrueerd worden wat er gebeurd is. En de feiten gaan de verbeelding te boven. De jeep van Strickland Nadat Wilson op 11 mei haar intrek had genomen in het huis van een vriendin, vertrok ze met haar oude vriend Strickland naar het zwembad van Austin. Om 20.35 uur bracht Strickland haar op zijn motor terug naar huis en vertrok. Nog geen vijf minuten later registreerden surveillancecamera's hoe een zwarte jeep de straat inreed en stopte voor de deur van het huis waar Wilson zich bevond. Een jeep die op naam bleek te staan van Strickland. De jeep van zijn vriendin Kaitlin.

Uitgerekend op het moment dat Strickland door de politie geïnformeerd werd, zaten Ten Dam en reiscompaan Thomas Dekker tegenover de gravelracer. "We wilden Colin een hart onder de riem steken, hem een beetje afleiden", vertelde Ten Dam in zijn podcast. "Eigenlijk zouden we zelfs in zijn huis slapen, het huis dat helemaal onderzocht werd en waar het vermoedelijke moordwapen gevonden werd. Maar toen werd Colin gebeld, waar we bij zaten. De politie. Dat zijn auto gezien was bij het huis waar Moriah vermoord was. Je had zijn gezicht moeten zien. Hij had ons niets verteld. En zelf wilde hij misschien wel tegen beter weten in geloven in de onschuld van Kaitlin."

Kaitlin Armstrong wordt door de Amerikaanse politie gezocht voor de moord op Moriah Wilson. - usmarshals.gov

Inmiddels loopt er een arrestatiebevel voor Kaitlin Armstrong, partner van Colin Strickland, vanwege de moord op Moriah Wilson. Armstrong is voor het laatst gezien op de luchthaven van Austin waar ze een vlucht nam naar New York. Op haar rug droeg ze een yogamatje. Verder ontbreekt ieder spoor. Strickland is geen verdachte in de zaak, maar moest wel toezien hoe zijn voornaamste sponsors de handen van hem aftrokken. En Ten Dam? "We dachten dat we het goede deden voor een vriend. Maar opeens zit je midden in een tragische 'love triangle'. We dachten ook dat we zouden worden aangehouden door de politie, want we waren kort na de moord gewoon 24 uur met Colin geweest. Dat is niet gebeurd, maar het was heel eng. Dit heeft een grote schaduw over onze trip gelegd."