Debutant Gnonto lichtpuntje in saai gelijkspel tussen Italië en Duitsland

Tot een doorbraak in Eindhoven kwam het niet. Hij speelde drie wedstrijden voor Jong PSV in de eerste divisie. In 2018 speelde Scamacca op huurbasis van Sassuolo nog een keer in Nederland, ditmaal bij PEC Zwolle. Ook dat avontuur werd geen succes. In acht eredivisiewedstrijden scoorde hij niet.

Italië en Duitsland hebben in Bologna in een Nations League-wedstrijd die het aanzien lang nauwelijks waard was de punten gedeeld: 1-1. De Italiaanse debutant Wilfried Gnonto zorgde als invaller met zijn acties in de slotfase voor vermaak en gaf de assist op de openingsgoal van de Azzurri.

Uiteindelijk vond Scamacca toch de weg omhoog. Voor Ascoli begon hij te scoren in de Serie B en dat herhaalde hij een jaar later in de Serie A. Dit seizoen vond hij maar liefst zestien keer het net voor Sassuolo. Het leverde hem zelfs een oproep voor Italië op en tegen Duitsland speelde hij zijn vijfde interland.

Scamacca had in Bologna zijn eerste goal voor de Azzurri kunnen maken, maar liet meerdere kansen liggen. Voor rust was hij dichtbij toen hij door een mislukt trucje bij toeval de bal goed voor zijn voeten kreeg en op de buitenkant van de paal schoot. Na rust ging zijn omhaal in de handen van doelman Manuel Neuer.

Hoofdrol Gnonto

Debutant Gnonto deed het wat dat betreft beter, De 18-jarige aanvaller maakte afgelopen seizoen acht competitiedoelpunten voor de Zwitserse kampioen FC Zürich. Hij viel in de 65ste minuut in en gaf vijf minuten later na een actie op rechts de voorzet bij het doelpunt van AS Roma-middenvelder Lorenzo Pellegrini.

Lang kon Italië niet genieten. Joshua Kimmich maakte er drie minuten later 1-1 van. In dezelfde groep 3 won Hongarije eerder met 1-0 van Engeland en daarmee zijn de Hongaren na één speelronde de verrassende koploper in deze poule.