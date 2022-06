Zverev vreest lange absentie, net nu nummer één positie serieus in beeld kwam

Alexander Zverev vreest enkele maanden te moeten herstellen van de enkelblessure die hij opliep tegen Rafael Nadal. In de halve finale van Roland Garros klapte zijn rechterenkel dubbel en moest hij opgeven.

"Het lijkt op een zeer serieuze blessure", laat Zverev weten. "Na de eerste medische onderzoeken lijkt het erop dat ik verschillende banden in mijn rechtervoet heb gescheurd."

Dat zou betekenen dat het grasseizoen aan de Duitse nummer drie van de wereld voorbijgaat. Op 27 juni begint het hoofdtoernooi van Wimbledon. Maandag vliegt Zverev terug naar Duitsland om daar verder onderzoek te ondergaan.

Extra zuur voor de 25-jarige Zverev is dat hij de laatste weken in blakende vorm verkeerde en hij daardoor zelfs een serieuze bedreiging vormde voor Novak Djokovic en Daniil Medvedev in de strijd om de eerste plek op de wereldranglijst.

Eind aan fraaie reeks

Zverev haalde tijdens de laatste drie toernooien twee keer de halve finale en een keer de eindstrijd. En in die weken versloeg hij ook de ene na de andere mondiale topper, zoals Stefanos Tsitsipas, Félix Auger-Aliassime en Carlos Alcaraz.

De wedstrijd tegen Nadal leek vrijdag ook een heroïsch gevecht te worden, maar eindigde bij de tiebreak van de tweede set. Hoogtepunt was een rally van 44 slagen, tijdens de partij die al ruim drie uur aan de gang was.

Nadal speelt nu zondag de finale, zijn veertiende op Roland Garros, tegen Casper Ruud.