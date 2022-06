Zaak tegen Mariah Carey om All I Want For Christmas Is You

Mariah Carey wordt beschuldigd van schending van het auteursrecht vanwege haar kersthit All I Want For Christmas is You uit 1994. Muzikant Andy Stone wil 20 miljoen dollar van haar en van medeschrijver Walter Afanasieff en platenmaatschappij Sony zien omdat hij vijf jaar eerder een kerstnummer uitbracht met precies dezelfde naam.

Het is niet duidelijk waarom Andy Stone pas na bijna 30 jaar met zijn zaak tegen Carey komt. De zangeres heeft naar verluidt meer dan 60 miljoen dollar verdiend aan royalty's.

Dat liedjes dezelfde titel hebben, is niet ongebruikelijk. Zo staat All I Want For Christmas is You 177 keer vermeld in het Amerikaanse auteursrechtenregister.