Sigrid Kaag met 96 procent gekozen tot D66-leider

De 58-jarige Kaag, die minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is, stelde zich in juni verkiesbaar voor het lijsttrekkerschap. Ze zei toen dat ze premier wilde worden. "Als je meedoet, moet je ook voor het hoogste ambt gaan." Haar partij wil graag de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland leveren.

Kaag kreeg 95,7 procent van de stemmen en Visser 3,1 procent, heeft D66 bekendgemaakt. De overige leden stemden blanco. Kaag is de stemmers dankbaar voor het vertrouwen, laat ze weten: "Het is een voorrecht politiek leider te zijn van onze mooie en dynamische partij."

Sigrid Kaag is gekozen tot lijsttrekker van D66. Niemand twijfelde eraan dat de leden van de partij haar als nieuwe leider wilden. Kaag had één uitdager: de onbekende Ton Visser, die nooit is gezien als een kanshebber in de lijsttrekkersverkiezing.

Kaag ziet het als opdracht voor de politieke leiders om Nederland uit de crisis te helpen. Daarnaast wil ze "met elkaar een oprecht tolerantere samenleving bouwen", waarin geen plek is voor racisme. Verder vindt ze dat Nederland "een rol" moet spelen in Europa en de rest van de wereld.

Die drie dingen, zei ze in juni, vormen voor haar de stip op de horizon, waar ze naartoe wil werken. Ze wil zich niet te veel laten leiden door de waan van de dag. "Het dagelijkse overkomt je sowieso, maar zonder een richting, zonder een visie blijf je meestal steken waar je al was."

'Geen partijtijger'

Kaag noemt zichzelf "geen partijtijger". Ze werd in 2017 door D66 ingevlogen om zitting te nemen in het kabinet. Ze had toen geen politieke ervaring, maar wel een lange carrière achter de rug als diplomaat bij de Verenigde Naties. Ze heeft onder meer de missie geleid die moest leiden tot de vernietiging van chemische wapens in Syrië.

"Ik denk dat het belangrijk is dat juist mensen uit de samenleving zich voor het publieke ambt beschikbaar stellen", stelde ze. "En niet alleen mensen die hun hele leven op het Binnenhof hebben opgebouwd. Dat is één wereld, maar het is niet de hele maatschappij." Ze wees erop dat ze in vrede en oorlogstijd heeft gewerkt en heeft geholpen om landen weer op te bouwen.

Sigrid Kaag spreekt zes talen, waaronder Arabisch. Ze woonde in Zwitserland, Jordanië, de Verenigde Staten en Libanon. Sinds het vertrek van de vorige partijleider van D66, Alexander Pechtold, zong haar naam al rond als mogelijke opvolger.