Rojer (40) nog niet afgeschreven: winst dubbelspel Roland Garros na zenuwslopende finale

Rojer boekte jarenlang successen met de Horia Tecau. Maar sinds de Roemeen zijn racket had opgeborgen, zocht generatiegenoot Rojer op zijn oude dag nog driftig naar een nieuwe dubbelpartner. En die vond hij ruim een halfjaar geleden dus in de 31-jarige Arévalo uit El Salvador.

Op het vorige grandslamtoernooi werden Rojer en Arévalo nog in de eerste ronde uitgeschakeld door Robin Haase en Botic van de Zandschulp, maar een paar maanden later zijn ze al uitstekend ingespeeld op elkaar. In februari werd al het eerste succes geboekt, met een zege op het ATP-toernooi van Dallas.

En ook Rojer en Arévalo hadden hun handen vol aan die twee. Bijna elke servicegame kwamen ze in de problemen, maar ontsnapten ze elke keer weer.

Op papier waren de als twaalfde geplaatste Rojer en Arévalo favoriet, maar Dodig en Krajicek hadden in de kwartfinale voor een enorme stunt gezorgd door de topfavorieten Rajeev Ram en Joe Salisbury uit te schakelen.

In zijn twintigste jaar als tennisprof leek de leeftijd zijn tol te gaan eisen op het spel van Rojer, de dubbelspecialist werd onlangs zelfs buiten de Davis Cup-selectie gelaten. Maar afgeschreven is hij zeker nog niet, bewijst hij nu. En daarmee ook het ongelijk van Davis Cup-captain Paul Haarhuis.

Rojer won Roland Garros ook in 2014 in het gemengd dubbel. Met Tecau samen won hij Wimbledon (2015) en de US Open (2017).

Deze zege maakt Rojer, op 25 augustus 1981 geboren in Willemstad, de oudste winnaar van een grandslamtoernooi ooit in het dubbelspel. Tot tranen toe geroerd nam hij de beker in ontvangst.