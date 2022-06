Hongarije boekt voor het oog van 40.000 kinderen historische zege op Engeland

Hongarije heeft voor het eerst sinds 1962 gewonnen van Engeland. In de Puskás Aréna in Boedapest waren zo'n 40.000 kinderen getuige van een verrassende 1-0 overwinning in de Nations League.

Een overtreding van invaller Reece James op Zsolt Nagy leverde Hongarije een stafschop en die werd strak in de hoek geschoten door de Hongaarse sterspeler Dominik Szoboszlai van RB Leipzig. Engeland werd na die goal wakker en was via Bowen en via Conor Coady dicht bij de 1-1.

Coady haalde ook een inzet van Szoboszlai van de lijn, de Hongaar András Schäfer miste een dot van een kans en vlak voor tijd raakte Tottenham Hotspur-spits Harry Kane het zijnet. De overwinning werd door de Hongaarse kinderen gevierd als ware het een zege op een WK. In 1962 was dat echt het geval, toen Hongarije in Chili met 2-1 won.