'Verdriet is niet te omvatten en vreselijk', zegt Gino's familie

Vanmorgen werd zijn lichaam gevonden bij een woning in Geleen. De man die afgelopen nacht is opgepakt wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino, zo werd duidelijk op een persconferentie. De 22-jarige is een bekende van de politie, maar verdere details werden niet bekendgemaakt.

De familieleden bedanken mensen voor de "talloze hartverwarmende reacties" die ze hebben gekregen. "Gino mag nooit vergeten worden en moet zo mooi en goed mogelijk worden herdacht als de lieve vrolijke jongen die hij was", staat in de verklaring. De familie geeft daarin ook aan dat er nu behoefte is aan rust.

Dankwoord voor vrijwilligers

Namens Gino's familie bedankt de woordvoerder alle mensen die geholpen hebben bij de zoektocht naar de vermiste jongen. Talloze vrijwilligers hebben dagenlang meegezocht in de wijde omgeving van Kerkrade.

"Wij hebben ook een kindje verloren en dat pakt je", zegt een vrouw die net bloemen heeft gelegd bij de speeltuin in Kerkrade. "Het is mooi dat dit allemaal wordt gedaan, maar ik had het liever niet zien liggen", zegt een andere vrouw. "Maar het is het laatste wat je voor zo'n jongetje kunt doen."

Bekijk hier interviews met mensen die eerder op dag bloemen hebben gelegd bij de speeltuin in Kerkrade: