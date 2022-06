Hockeymannen Oranje kloppen ook Engeland in Pro League en blijven ongeslagen

De Nederlandse hockeymannen hebben hun ongeslagen status in de Pro League behouden. Tegen Engeland werd met 3-0 gewonnen. Dat betekent dat Nederland na negen wedstrijden nog zonder nederlaag is.

Voorafgaand aan de wedstrijd in het Lee Valley Hockey en Tennis Centre in Londen lazen aanvoerders Phil Roper en Thierry Brinkman een statement voor om aandacht te vragen voor inclusiviteit in het hockey. "Iedereen is welkom bij de hockeysport, wie je ook bent en wat je afkomst ook is", was de boodschap.

Oranje schoot meteen uit de startblokken. Dennis Warmerdam maakte al na twee minuten de 1-0. De strafcorner van Tim Swaen kon nog worden gestopt door de Engelse keeper, maar Jorrit Croon pikte de rebound op en bediende Dennis Warmerdam die zich vrij wist te draaien en zo binnen kon schuiven.

De aanvaller scoorde na twaalf minuten ook de 2-0. Thierry Brinkman wist hem goed te bedienen in de cirkel, Warmerdam passeerde doelman Oliver Payne door zijn benen.

Pinoké-speler Warmerdam was terug in de selectie nadat hij, net als de internationals van Bloemendaal, de wedstrijden tegen de Argentijnen miste vanwege de play-offs om de landstitel.

Hoogstandje

In het tweede kwart veranderde er niks aan de stand. Het hoogtepunt in dat kwart kwam van de Engelsman Zachary Wallace, hij voerde een kunststukje op in de cirkel. Halverwege het tweede kwart nam hij de bal in de lucht mee met zijn stick, maar zijn doelpoging ging voorlangs.

Bondscoach Jeroen Delmee gaf in de rust voor de televisiecamera van de organisatie aan aan dat hij meer initiatief verlangde van zijn ploeg. Maar de Engelsen namen het voortouw aan het begin van het derde kwart en werden gevaarlijk via twee strafcorners van Sam Ward.

De grootste kans in kwart drie was voor de Nederlander Floris Middendorp, zes minuten na rust. Swaen bediende Middendorp uitstekend, maar die miste van dichtbij. Vanaf dat moment nam Nederland het initiatief wel duidelijk over.

Beslissing

In het vierde kwart besliste Tjep Hoedemakers uiteindelijk de wedstrijd. Na een voorzet van Thierry Brinkman die omhoog stuiterde, kon Hoedemakers de bal uit de lucht binnenwerken. Dat was de genadeklap voor de Engelsen, die daarna nauwelijks nog in het stuk voorkwamen.

Nederland staat nu op 25 punten na negen wedstrijden. Dat zijn er twee minder dan koploper India, maar Nederland heeft drie wedstrijden minder gespeeld. Zondag speelt Oranje opnieuw tegen Engeland. Daarna wachten nog dubbele ontmoetingen met Duitsland, India en Spanje.