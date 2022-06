KLM verwacht komende dag niet meer leeg naar Schiphol te vliegen

KLM verwacht dat het morgen niet opnieuw met lege toestellen naar Schiphol vliegt, laat een woordvoerder weten. Vanavond vlogen zo'n veertig toestellen van de luchtvaartmaatschappij leeg terug naar Amsterdam, omdat het op de luchthaven te druk was.

"We verwachten dat we deze maatregel morgen niet weer uit de kast hoeven te halen", aldus de woordvoerder. Door "omstandigheden" gaat de maatschappij uit van een minder drukke dag morgen. Bovendien staat de wind gunstiger.

Het betekent niet dat KLM weer 'normaal' vliegt. Vanwege de pinksterdrukte was eerder al besloten vijftig vluchten per dag te schrappen. Dat pinksterregime wordt gehandhaafd.

Aan het eind van de middag besloot KLM amper meer passagiers vanaf Europese bestemmingen meer naar Schiphol te vliegen. Zeker 42 Cityhoppers, KLM-toestellen met maximaal 132 passagiers, keerden vanwege het besluit leeg terug. Twaalf vluchten, onder meer vanuit Ibiza, Athene, Parijs en Malaga, konden wel doorgaan met passagiers aan boord.

"Vluchten met aan boord veel overstappers, hebben we leeg terug laten vliegen", zegt de woordvoerder. "Dat gaf met name bij de transferbalies op Schiphol ruimte. Het werd daar zo druk dat er een opstopping dreigde te ontstaan." De toestellen moesten volgens de woordvoerder wel leeg terugkeren om passagiers vanaf Schiphol weer weg te kunnen brengen.

'Combinatie van factoren'

Volgens KLM had het besluit te maken met "een combinatie van factoren". Zo bemoeilijkte de windrichting het landen en is er langdurig onderhoud aan de Aalsmeerbaan. Veel vluchten werden daardoor geannuleerd of vertraagd. Ook de drukte op de luchthaven speelde mee. Volgens de luchtvaartmaatschappij waren er te veel reizigers die niet vanaf Schiphol konden vertrekken, en moest dat eerst worden opgelost.

"Om ervoor te zorgen dat er op Schiphol een veilige en werkbare situatie blijft bestaan voor passagiers en crew, heeft KLM het impactvolle besluit genomen om geen nieuwe passagiers meer naar Amsterdam te vervoeren", stond in een verklaring van vanmiddag.

De passagiers die zijn achtergebleven op Europese bestemmingen moeten wachten totdat KLM een alternatieve vlucht voor ze heeft gevonden. "We begrijpen dat dit besluit, zeker in het Pinksterweekend, veel impact heeft op passagiers", aldus de KLM.

Op Schiphol stonden de hele dag lange rijen. De luchthaven kampt met personeelstekorten waardoor er al weken achter elkaar lange rijen staan. Eerder meldde KLM dat het dit weekend tot vijftig vluchten per dag annuleert. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat noemt de drukte op de luchthaven "zeer zorgelijk". "Schiphol levert op dit moment niet de kwaliteit die we van de luchthaven verwachten", laat het ministerie aan persbureau ANP weten.

FNV

"Dit geeft aan dat de problemen op Schiphol structureler en groter zijn dan we al dachten", zegt Joost van Doesburg van vakbond FNV. Hij denkt dat de problemen vooral komen door gebrek aan personeel bij KLM zelf. "Er zijn grote tekorten aan bagageafhandelaars en platformmedewerkers. We zagen in de middag de berg koffers die moesten worden afgehandeld al oplopen."

FNV sloot deze week een akkoord met Schiphol om medewerkers op de luchthaven meer te betalen. "Maar dat lost de tekorten op korte termijn niet op. De grote drukte van vandaag is weer geen reclame om op Schiphol te komen werken."