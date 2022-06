Na twee verloren finales eindelijk goud voor judoka Van Dijke in Tbilisi

Op het grandslamtoernooi van Tbilisi heeft Sanne van Dijke goud veroverd in de klasse tot 70 kilogram. De Brabantse klopte in de finale de Spaanse Ai Tsunoda (IJF- 23), die in de verlenging tegen haar derde strafje (passiviteit) aanliep.

Van Dijke, de mondiale nummer twee, stond in haar derde finale van 2022; de vorige twee had ze verloren. Bij het grandslamtoernooi in Tel Aviv in februari en bij het EK in april moest ze genoegen nemen met het zilver.

Hilde Jager (IJF-17) greep in dezelfde klasse naast het brons. Zij tikte tegen Natalija Tsjystiakova (IJF-39) af na een armklem. Geke van den Berg eindigde als vijfde in de klasse tot 63 kilogram. De Gelderse judoka, de mondiale nummer 15, werd in de strijd om brons op haar rug gegooid door de Française Manon Deketer (IJF-19).