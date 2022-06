Geheimzinnig briefje uit 1911 gevonden tijdens renoveren woning

In een woning in het Zuid-Hollandse Sommelsdijk is een mysterieus briefje uit 1911 gevonden. Losse flarden van de tekst zijn ontcijferd maar er blijft nog veel onduidelijk. Sindsdien heeft bewoner Jaap Reedijk een missie: ontcijferen wat erop staat.

Op het stuk papier staat op beide zijden een tekst. Aan de ene kant is een advertentie te lezen die goed te ontcijferen viel. Op de andere kant staat iets in het Hebreeuws geschreven dat één en al vraagtekens oproept. Het enige waar geen twijfel over bestaat is het jaartal: 1911, in de rechterbovenhoek.

Jaap en zijn partner Trudy ontdekten het briefje tijdens het renoveren van hun woning, die al honderden jaren oud is, zo vertelt hij aan de regionale omroep Rijnmond. De brief zat verscholen achter een latje op zolder en viel op de grond toen hij het latje verwijderde. "Dat briefje was daar overduidelijk verstopt. Maar waarom?", vraagt Jaap zich af.

Joodse slagersfamilie

Zijn speurtocht naar de herkomst en betekenis van de brief begon met uitzoeken wie in het verleden in zijn huis woonden. Jaap stuitte op een Joodse slagersfamilie. "Ze kwamen oorspronkelijk uit Maassluis. Een aantal is hier op het eiland slager geworden. Ze zijn bijna allemaal om het leven gekomen in de oorlog", vertelt hij.

Zijn eerste gedachte was dan ook dat het briefje iets met de Tweede Wereldoorlog te maken had. Maar dat klopt waarschijnlijk niet. Via sociale media vroeg hij om hulp en die kreeg hij van een man van een universiteit in Israël. "Hij heeft gezegd dat het over een 'uitgestelde reis' en 'iets met Pasen' gaat", aldus Jaap. "Hij adviseerde ook om Defensie te vragen of er een codering in zat."

Een paar weken later deed Jaap eenzelfde oproep op Facebook. "Toen reageerde iemand met: 'Ik ben eens gaan spitten en die slager die hier woonde was fan van een soort Hebreeuwse kruiswoordraadsels'. Het zou dus best kunnen dat in dit briefje een soort code zit", denkt hij.

Hij heeft nog veel vragen over de tekst die nog niet beantwoord zijn. Hij hoopt het briefje ooit te kunnen ontcijferen. Verder hoopt hij dat zijn verhaal mensen met een oud huis inspireert verder te kijken dan de voorzetwanden die er vaak door de jaren heen zijn neergezet: "Dat sowieso."