Zonder vaste waardes verliezen hockeysters van Engeland

De Nederlandse hockeysters hebben hun elfde duel in de Hockey Pro League verloren van Engeland. In het Lee Valley Hockey and Tennis Centre in Londen werd het 3-1 voor de Engelse ploeg. Door de nederlaag is Argentinië zeker van de eindzege in de Hockey Pro League.

De laatste keer dat Nederland en Engeland tegenover elkaar stonden, was in de halve finales van het EK in 2019. Toen won Nederland nog met 8-0.

Oranje begon aan het duel zonder de internationals van landskampioen Den Bosch en vice-kampioen SCHC. Bondscoach Jamilon Mülders gunde onder meer Yibbi Jansen, Xan de Waard en Frederique Matla rust omdat zij tot voor kort nog streden om de Nederlandse titel.

Het zorgde ervoor dat vier speelsters van Jong Oranje mochten debuteren tegen Engeland. Noor de Baat, Floor de Haan (allebei Amsterdam), Luna Fokke (Kampong) en Maria Steensma (Pinoké) maakten hun eerste minuten voor het Nederlands elftal.

Engeland sterker

Oranje had het lastig met de Engelsen, die al in de eerste minuut gevaarlijk werden. Keepster Julia Remmerswaal kwam echter goed en snel uit haar doel om een vroege achterstand te voorkomen. Even later moest ze nog een keer handelend optreden toen ze een inzet van Grace Balsdon uit een strafcorner onschadelijk maakte. Ook de rebound van Anna Toman keerde ze knap.

In het tweede kwart wist Toman, afgelopen seizoen speelster bij SCHC, alsnog te scoren. Op aangeven van Giselle Ansley nam Toman het Nederlandse doel onder vuur. Haar inzet rolde via Freeke Moes tergend langzaam over de doellijn.

Op jacht naar de gelijkmaker kreeg Oranje flink wat strafcorners, maar het gemis van specialist Jansen, die al zeven keer via een strafcorner wist te scoren in de Pro League, was flink voelbaar. Van de vele mogelijkheden die Nederland kreeg werd er niet één verzilverd.

Engelsen naar 2-0

Enkele minuten nadat Maxime Kerstholt dichtbij de gelijkmaker was gekomen voor Oranje, tilde Engeland in het derde kwart de voorsprong naar 0-2. Isabelle Petter tekende op aangeven van Toman voor de tweede Engelse treffer.

In het vierde kwart wist Nederland eindelijk een strafcorner te benutten en werd het meteen weer spannend. Kerstholt sloeg de bal hard tegen de plank voor de 1-2. De hoop van Oranje werd echter snel in de grond geboord toen Balsdon enkele minuten later kiezelhard een strafbal raak schoot.

Zondag komt Nederland nogmaals in actie tegen Engeland, een duel dat net als vandaag vooral in het teken staat van de voorbereiding op het WK van begin juli in Amstelveen. Voor dat toernooi speelt Nederland in de Pro League nog tegen Duitsland (11 en 12 juni) en het China van oud-bondscoach Alysson Annan (21-22 juni).