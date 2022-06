Swiatek ook superieur in finale Roland Garros en denkt aan Oekraïne: 'Houd vol!'

Mocht iemand nog twijfelen of Iga Swiatek de rechtmatige nummer één van de wereld is in het vrouwentennis, dan mogen die twijfels de prullenbak in. Zaterdag boekte de 21-jarige Poolse haar 35ste zege op rij en evenaarde daarmee de recordreeks van Venus Williams aan het begin van de 21ste eeuw. Belangrijker, met die 35ste zege won Swiatek voor de tweede keer in haar loopbaan het grandslamtoernooi van Roland Garros. In de finale op het gravel van Parijs was ze duidelijk te sterk voor de 18-jarige Amerikaanse Cori 'Coco' Gauff: 6-1, 6-3.

Nerveuze Gauff Swiatek, die tijdens het toernooi in Parijs haar verjaardag vierde, had de nerveus spelende Gauff in negentien minuten al twee keer gebroken (4-0). Met name de forehands van de Amerikaanse, de jongste grandslamfinaliste sinds de 17- jarige Maria Sjarapova op Wimbledon in 2004, vlogen herhaaldelijk de baan uit. Met moeite won Gauff haar eerste game, maar daarna haalde Swiatek eenvoudig de set binnen.

Cori 'Coco' Gauff en Iga Swiatek verheugen zich op de finale van Roland Garros - AFP

In de tweede set leek Gauff opeens de schroom van zich af te gooien. Na een reeks missers van Swiatek kwam ze zelfs op op 2-0, maar die opleving bleek van korte duur. Swiatek herpakte zich, gooide het tempo omhoog en liet de Amerikaanse met haar snelle spel, vooral op Gauffs tweede opslag, kansloos. Na ruim een uur op de baan te hebben gestaan, was het eerste matchpoint direct raak. In gedachten bij Oekraïne In haar overwinningstoespraak richtte Swiatek, die sinds het begin van de Russische invasie een strikje in de kleuren van de Oekraïense vlag op haar pet draagt, de aandacht op de situatie in Oekraïne. "Mijn gedachten gaan uit naar Oekraïne en wil zeggen: houd vol!", zei de Poolse, gevolgd door een lang en luid applaus. "Sinds mijn eerste toespraak in Doha hoop ik al dat de situatie anders zou zijn bij de volgende. Maar de oorlog is er nog steeds. Bekijk in onderstaande tweet de toespraak van Swiatek na haar overwinning in Parijs. Vanaf 3.07 spreekt ze over de situatie in Oekraïne.

Twee jaar geleden beleefde Swiatek haar doorbraak in het vrouwentennis door uit het niets Roland Garros op haar naam te schrijven. Haar weg naar de absolute top was echter geleidelijk. Dit jaar startte de Poolse als de nummer negen van de wereld, haalde de laatste vier van de Australian Open en begon daarna aan een ongekende zegereeks. Toch vonden veel kritische volgers dat zij de nummer één-positie in de schoot geworpen had gekregen, toen Ashleigh Barty in april plotseling haar afscheid aankondigde.

Iga Swiatek juicht in de finale van Roland Garros - AFP

Met die kritische kanttekening heeft Swiatek nu wel korte metten gemaakt. Op 16 februari 2022 verloor de Poolse namelijk voor het laatst, in Dubai van Jelena Ostapenko. In Parijs boekte ze, na Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome, al haar zesde toernooizege op rij. Langste zegereeks in 21ste eeuw Met haar reeks van 35 zeges evenaarde Swiatek Venus Williams, die als enige in de 21ste eeuw ook 35 wedstrijden op rij ongeslagen bleef. Een absoluut record is dat nog lang niet. In de vorige eeuw wisten Martina Navratilova, Margaret Court, Chris Evert en Steffi Graf meer dan vijftig partijen op rij te winnen. Navratilova heeft met 74 zeges in 1984 het record in handen.

Gauff, de winnares van het juniorentoernooi van Roland Garros in 2018 (een editie waarin Swiatek strandde in de halve finales), verliet de baan in tranen en zal nog even moeten wachten op haar eerste grandslamzege.

Coco Gauff weet het ook even niet meer in de finale van Roland Garros - EPA