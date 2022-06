Oranje ontspant, Van Gaal lacht: de dag na 'vernietiging van België'

Vogels tjirpten in de bossen bij Zeist. De lach van Frenkie de Jong was van verre te horen. En Danny Blinds stem schalde over de KNVB-campus toen Noa Lang een bal te gemakzuchtig aannam bij de afwerkvorm. De Belgen zijn afgedroogd en Oranje bereidt zich ontspannen voor op Wales. De dag na het pak slaag voor de Belgen begon bondscoach Louis van Gaal met een kort, plenair praatje voor de reservespelers van vrijdag. Eindigend met een schaterlach, overhandigde hij de groep aan assistent Blind, die de training vervolgens leidde. Van Gaal, die na de wedstrijd het collectief roemde, keek veelal toe.

Van Gaal had het naar zijn zin in Zeist - ANP

De bondscoach had vanochtend ongetwijfeld met genoegen de kranten opengeslagen. In de Nederlandse media kreeg Oranje lof voor het enthousiaste, bewegelijke spel. Ook in het buitenland waren ze onder de indruk. Belgische tv-zender Sporza zag een "blamage in Brussel, een dreun die weinigen zagen aankomen". Nog zuidelijker schreef de Franse krant L'Equipe: "De halvefinalist van de laatste Nations League wordt op zijn plek gezet door Nederland." De Duitse krant Bild zag dat Oranje de hele wedstrijd "alles onder controle" had. 'Nederland vernietigde België' In Engeland was de BBC onder de indruk van het felle druk zetten en het telkens openrijten van de Belgische defensie. "Daarmee voetbalde Nederland tal van kansen bij elkaar". Speciale aandacht was er voor uitblinker Steven Bergwijn. "Die zag er vaak niet goed uit bij Tottenham, maar leverde hier het bewijs dat hij beter nog niet kan worden afgeschreven." De Spaanse krant Marca vatte de vrijdagavond bondig samen: "Nederland vernietigde België."

De basisspelers van vrijdag keken toe langs de zijlijn - ANP

Alle reden voor een relaxte sfeer op en rond het trainingsveld zaterdagmiddag. Langs de kant ploften de basisspelers van de avond ervoor neer in het gras. De blauwe, dikke jassen gingen uit, de telefoontjes kwamen tevoorschijn. Voor de wissels stond een volledige training op het programma. Gezamenlijke warming-up, rondo, een afwerkvorm en vervolgens afwisselende vier-tegen-vierpartijtjes met keepers. Cody Gakpo - die een scherpe indruk maakte in het partijspel - Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Jordan Teze wonnen de meeste potjes.

Noa Lang - ANP

Noa Lang verdween even achter de boarding voor een plaspauze, blies een beestje van zijn shirt, trok aan het oor van Guus Til en dribbelde vervolgens in het partijspel langs twee verdedigers voordat hij afwerkte. Memphis Depay zag het vanaf de zijlijn allemaal gebeuren, speelde zelf wat met een bal en zakte achterover in het gras. Masterclass van Davids Assistent Edgar Davids - grote oranjebruine zonnebril op de neus - nam Matthijs de Ligt even apart voor een minimasterclass duels aangaan. En toen de reservespelers het veld al hadden verlaten en het basiselftal van vrijdag op de mountainbikes waren vertrokken, bleef Davids met linksback Tyrell Malacia nog even hangen op het veld. Vijf minuten met z'n tweeën en een bal. Het was een rustige dag in Zeist. Een ontspannen begin van de voorbereiding op het tweede Nations League-duel, woensdag in en tegen Wales.