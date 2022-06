Duitse treinen overvol door 9 euro ticket

Het pinksterweekeinde in combinatie met het nieuwe goedkope treinticket van 9 euro veroorzaakt bomvolle regionale treinen en vertragingen op het Duitse spoor.

Deutsche Bahn waarschuwt op Twitter dat een plekje in de trein niet gegarandeerd kan worden. Ook lopen veel treinen door de grote drukte vertraging op.

De politie is aanwezig om eventueel in te grijpen en treinen te ontruimen. Soms wordt reizigers verzocht uit te stappen. Vooral in treinen richting de Noordzee is het sinds gistermiddag al erg druk. Fietsen kunnen niet meer worden meegenomen vanwege de drukte.

Onbeperkt reizen

Met het 9 euro-ticket kan deze zomer een maand lang onbeperkt worden gereisd in regionale treinen, dus niet in hogesnelheidstreinen of intercity's, en in metro's, bussen en trams. Het hoort bij de maatregelen om Duitsers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen.

Rond het pinksterweekeinde zijn de treinen in Duitsland sowieso vaak vol, maar door het goedkope ticket is het nu nog eens extra druk. Deutsche Bahn had hierop geanticipeerd door extra wagons aan de treinen te hangen, maar dat bleek niet genoeg om overvolle treinen te voorkomen.