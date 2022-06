Zeilers en zeilsters pakken wereldbekergoud in 49er op Regatta bij Almere

Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben hun status van wereldkampioenen in de 49er-klasse nog maar eens bevestigd. Het duo was oppermachtig bij de wereldbekerwedstrijden in Almere, de Allianz Regatta. Lambriex en Van de Werken hadden na twaalf races al zeven zeges op zak en waren vrijdag al zeker van de winst. Een vijfde plaats in de medalrace deerde dan ook niet. Het duo hield het Ierse koppel Dickson/WAddilove ruim achter zich. Pim van Vugt en Scipio Houtman werden zevende. "We hebben ons deze week niet echt op de resultaten gefocust, doen we eigenlijk nooit", zei Van de Werken na afloop. "De focus lag op de communicatie aan boord. We proberen te zeilen als één brein, maar wel met de capaciteit van twee paar hersenen. Vier ogen zien meer dan twee." Ook goud Van Aanholt/Duetz Bij de dames in de 49erFX-klasse was het veel spannender. Odile van Aanholt en Annette Duetz hadden na twaalf races (waarvan ze er drie wonnen) een minieme voorsprong op de Belgische Isaura Maenhaut en Anouk Geurts. In de medalrace eindigden ze als tweede en dat was net genoeg voor de eindzege.

De 28-jarige Duetz won al twee keer WK-goud en eenmaal olympisch brons (op de Spelen in Tokio 2021). Daar kwam zij in actie met stuurvrouw Annemiek Bekkering, die onlangs is gestopt. Duetz wilde nog niet stoppen en kwam uit bij de 24-jarige stuurvrouw Odile van Aanholt. De 24-jarige Van Aanholt haalde twee keer de toptien op WK's en zeilde nog niet eerder op een Olympische Spelen. Vorig jaar werd ze (met een andere zeilpartner) Europees- en wereldkampioen in de 49erFX-klasse. Deutz/Van Aanholt is een veelbelovend duo: twee weken geleden versloegen ze tweevoudig olympisch kampioenen Martine Grael en Kahena Kunze, toen de Nederlandse vrouwen amper een week samen in de boot zaten.

Wat is een 49er? Een 49er - of skiff - is de snelste en wildste olympische boot. Met een gewicht van nog geen 100 kilogram snijdt de boot door de golven, maar is daardoor ook wankel. Dat maakt het varen zeer technisch. De boot, die een flexibele carbon mast heeft, dankt de naam aan de lengte: 4,90 meter. Bij de vrouwen heet de competitie 49erFX, wat staat voor Female Extreme.