Richardsson stopt als bondscoach handbalmannen

Erlingur Richardsson is niet langer bondscoach van de handbalmannen. De bond en de 49-jarige IJslander konden het niet eens worden over een nieuw contract.

Richardsson werd in 2017 aangesteld als bondscoach van Oranje. Onder zijn leiding kwalificeerde het Nederlands team zich in 2020 voor het eerst in de geschiedenis voor het Europees Kampioenschap. Oranje haalde de hoofdronde en eindigde uiteindelijk als tiende.

Vorige maand liep de ploeg deelname aan het wereldkampioenschap net mis. In de play-offs om een WK-ticket werd Portugal in de eerste wedstrijd verslagen, maar in de return in Eindhoven bleken de Portugezen een maatje te groot.

Zeer dankbaar

"Erlingur Richardsson heeft ontzettend mooie successen behaald met de ploeg. Het team heeft zich onder zijn leiding sterk ontwikkeld. Daar zijn we hem uiteraard zeer dankbaar voor", aldus Serge Rink, technisch directeur van de handbalbond.