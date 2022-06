Rolstoeltennisster De Groot wint op Roland Garros 14de grandslamtitel

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft haar veertiende grandslamtitel in het enkelspel bemachtigd. De 25-jarige Nederlandse was in de finale van Roland Garros met 6-4, 6-1 de Japanse Yui Kamiji de baas. Het was na 2019 en 2021 haar derde titel in Parijs.

Vorig jaar stonden de nummers 1 en 2 van de wereld ook al tegenover elkaar in de eindstrijd in Parijs. Ook toen won De Groot in twee sets (6-4, 6-3). Door de zege van dit jaar is ze nu al vijftig partijen ongeslagen.