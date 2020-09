Spoor tussen Roermond en Weert weer hersteld, treinverkeer hervat

Het treinverkeer tussen Roermond en Weert is hervat. ProRail heeft het spoor en de bovenleiding weer hersteld, nadat gistermiddag een intercity op een stilstaande vrachtauto op een spoorwegovergang in Roermond was gebotst.

De bovenleiding en de overgang waren flink beschadigd, zegt een woordvoerder van ProRail bij 1Limburg. Ook bleek er een knik in het spoor te zitten.

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 17.00 uur op een beveiligde spoorwegovergang. Twee inzittenden van de trein raakten lichtgewond. Ze werden voor nekklachten behandeld door ambulancepersoneel. Een vrouw werd uiteindelijk voor de zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis.

De chauffeur van de vrachtauto is niet aangehouden, maar wel door de politie gehoord.