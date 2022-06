Lichaam gevonden in Geleen, om 16.30 uur persconferentie over vermiste Gino

De politie in Limburg heeft vanmorgen bij een woning in Geleen een lichaam gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid is het de 9-jarige Gino. Om 16.30 uur is er een persconferentie in het politiebureau in Maastricht.

"De impact van deze vondst is groot voor familie, hulpverleners en iedereen die de afgelopen dagen heeft meegezocht", schrijft de politie. Bij de woning is een witte tent geplaatst. De omgeving is afgezet. Vannacht werd in een andere woning in Geleen in verband met de vermissing een man aangehouden.

Beelden van het onderzoek in Geleen: