Beachduo's sneuvelen in kwartfinales in Elite 16-toernooi van Jurmala

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn bij het Elite 16-toernooi in Jurmala blijven steken in de kwartfinales. Het Amerikaanse duo Sarah Hughes/Kelley Kolinske was in Letland, iets ten westen van Riga, in twee sets te sterk: 12-21, 18-21.

In april stonden de duo's ook al tegenover elkaar in de finale van het Challenge-toernooi in het Braziliaanse Itapema. Ook toen waren de Amerikaansen in twee sets te sterk.

Stam en Schoon, de aanvoerders van de wereldranglijst, kwamen er in Jurmala in de eerste set totaal niet aan te pas. Het Nederlandse duo wist nog wel bij te blijven tot 3-4, maar daarna maakten Hughes en Kolinske zes punten op rij. Dat gat werd niet meer goed gemaakt en met een imposant blok van Kolinske sloegen de Amerikaansen toe op hun eerste setpoint.

In de tweede set wisten Stam en Schoon er meer een wedstrijd van te maken en wisten ze hun tegenstanders tot 18-18 bij te houden. Daarna maakten Hughes en Kolinske twee punten op rij, werkte Stam het eerste matchpoint nog weg, maar moesten de oranjedames capituleren op het tweede matchpoint.

Varenhorst/Van de Velde

Later op de dag viel ook het doek voor Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde in het mannentoernooi. In hun kwartfinale legde het Nederlandse duo het af tegen de Esten Kusti Nolvak en Mart Tiisaar, 18-21, 16-21.

Varenhorst en Van de Velde, het 26ste duo op de wereldranglijst, boden de nummer 16 van de wereld in het begin van de wedstrijd aardig partij. Het Nederlandse duo bleef bij tot 7-7, maar toen stoomden Nolvak en Tiisaar door naar een voorsprong van vijf punten.

In de slotfase van de eerste set maakten de oranjemannen het nog even spannend door terug te komen tot 20-18, maar op het setpoint van de Esten sloeg Van de Velde zijn service uit.

In de tweede set sloegen Nolvak en Tiisaar het gaatje eerder, waardoor al snel duidelijk werd dat de kwartfinales voor het Nederlandse duo het eindstation zouden zijn.