In het Gelderse dorp Beek-Ubbergen zijn drie Roemeense mannen aangehouden voor schapendiefstal. In de auto waarin ze zaten, vond de marechaussee drie schapen die zijn gestolen bij een schapenhouder in Noord-Brabant.

Vermoedelijk waren de Roemenen met de gestolen dieren van Noord-Brabant onderweg naar de Duitse grens.

De Koninklijke Marechaussee is een militaire dienst die ook politietaken uitvoert. De brigades van de marechaussee zitten verspreid over acht provincies.