Kenichi Horie (83) is oudste én jongste solozeiler die Grote Oceaan overstak

Een 83-jarige Japanner is als oudste solozeiler zonder tussenstop de Grote Oceaan overgestoken. Zestig jaar geleden was Kenichi Horie ook de jongste solozeiler die deze afstand alleen in een zeilboot aflegde.

Na een reis van 8500 kilometer kwam Horie na 69 dagen aan op het schiereiland Kii in het zuiden van het Japanse het eiland Honshu. Hij was met zijn zes meter lange zeiljacht Suntory Mermaid III eind maart in San Francisco aan de overtocht begonnen. Onderweg had hij via zijn satelliettelefoon dagelijks contact met het thuisfront.

"Ik had niet gedacht dat ik nog zou zeilen op mijn 83ste", zei hij. "Maar ik ben nog gezond en ik wilde deze kans niet laten lopen. Uitdagingen zijn spannend, dus ik wil dat blijven doen."

Kenichi Horie tijdens andere zeiltochten: