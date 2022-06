Depay over 51 goals, Promes en imago: 'Mensen vinden mij irritant omdat ik iets vind'

Sprint richting het strafschopgebied. Bal laten stuiteren op het bovenbeen. In één keer met de wreef uithalen. Goal. Nummer 41 in Oranje. Zo makkelijk kan het gaan bij Memphis Depay. Nog tien doelpunten te gaan tot nummer 51, goed voor de eerste plek op de topscorerslijst van het Nederlands elftal. "Ik ben ernaar op zoek", lachte Depay vrijdagavond na het met 4-1 gewonnen Nations League-duel met België. Door zijn twee goals in Brussel (de 0-2 en 0-4) klom Depay naar plek drie op de eeuwige ranglijst van doelpuntenmakers in Oranje. Kijkt hij naar beneden, ziet hij onder meer Ruud van Nistelrooy, Dennis Bergkamp. En - sinds vrijdag - Patrick Kluivert. "Ik zag Kluivert laatst, hij was in Barcelona. Toen zei ik: 'Jij gaat binnenkort een plekje naar beneden'", grinnikt de Oranje-spits. "Met respect natuurlijk. Toen ik een klein jongetje was, keek ik naar hem op. Hij was mijn favoriete spits. En nu mag ik bij Barcelona spelen en kan ik mijn eigen naam daarboven zetten. Dat is voor mij een droom geweest."

"De laatste paar jaren ben ik gewoon heel erg doeltreffend, dat wil ik vasthouden", zegt Depay. "Ik ben trots op waar ik nu sta." Klaas-Jan Huntelaar is de volgende spits in het vizier van Depay. Huntelaar maakte 42 doelpunten, Depay eentje minder. De jacht op 'The Hunter' is geopend, en kan woensdag tegen Wales al worden afgerond. Daarna zal Depay scherpstellen op de 50 treffers van topscorer aller tijden Robin van Persie. "Daar moet iedereen aan gaan wennen, dat ik mezelf hopelijk ooit tot topscorer aller tijden van Oranje mag kronen." Hopelijk. Ooit. Bescheiden. Te bescheiden? Het lijkt een kwestie van tijd voordat Van Persie's record sneuvelt.

Depay klauterde afgelopen jaren op de topscorersranglijst voorbij Nederlands grootste voetballers - spelers met standbeelden en rugnummers die uit respect niet meer worden gedragen. Toch acht niet iedereen Depay van hetzelfde niveau, alsof het afdwingen van respect voor de Barcelona-spits nooit stopt. Of legt hij dat zichzelf op? "Soms vinden mensen mij irritant omdat ik vaak iets te zeggen en te vinden heb. Mij wordt gevraagd in de media: wat vind je van de keuze van (het niet oproepen van) Gini? Dan geef ik mijn mening. Dat betekent niet dat ik tegen de bondscoach in ga, daar heb ik veel te veel respect voor."

Deze week verbaasde Depay weer een hoop mensen met een bericht op sociale media, waarin hij de van poging tot moord verdachte Spartak Moskou-speler Quincy Promes feliciteerde met de Russische bekerwinst. "Trots op het feit dat je staande blijft terwijl mensen die niets van je privéleven afweten je veroordelen zonder dat er strafbare feiten zijn bewezen", schreef Depay. 'Vreugdetranen' met Promes "Quincy en ik hebben een hele sterke band", zegt Depay over het bericht. "Ik had 'm aan de telefoon, we hebben samen vreugdetranen gelaten, omdat niemand echt weet wat er allemaal aan de hand is. Iedereen weet het, denken ze."

"Ik was heel erg blij voor hem en trots op hem. Omdat het gewoon een hele goede voetballer is en een goed persoon. Dat weet ik, ik ken hem al jaren." De 30-jarige Promes wordt naast poging tot moord op zijn neef ook verdacht van drugssmokkel en huiselijk geweld. "Ik ben blij dat hij al die negativiteit in positiviteit omzet", zegt Depay. "En daar wil ik het bij laten."

De (naar alle waarschijnlijkheid) toekomstig topscorer van Oranje baant zich op eigen wijze een weg door zijn bestaan als voetballer. Rappend, makkelijk scorend, continu in de spotlights, hier en daar een slippertje en vaak miskend. Dan raakt wellicht snel uit zicht hoe populair Depay ook is bij jongere generaties. "Misschien omdat ik niet in Nederland woon, moet ik mijn ogen meer opendoen. Toevallig heb ik binnenkort een heel leuk straattoernooi georganiseerd in Rotterdam. Dan kan ik inderdaad zien hoe blij kinderen zijn en hoe ik ze kan inspireren. Misschien moet ik soms daarnaar kijken en daarop focussen." "Ik ben een mens allereerst, daarna een voetballer met een voorbeeldfunctie. Soms hebben mensen daar moeite mee. Ik probeer het zo eerlijk mogelijk altijd te zeggen."