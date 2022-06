Jaren na uitspraak over stikstof zitten duizenden boeren nog in onzekerheid

De beloofde oplossing van toenmalig minister Schouten is een vergunning voor alle PAS-melders die "te goeder trouw" handelden. De huidige stikstofminister Van der Wal wil zich aan die belofte houden. Maar eerst is 'stikstofruimte' nodig van bedrijven die stoppen, zodat er onder de streep geen extra stikstof neerslaat in de kwetsbare Natura 2000-gebieden.

De zogeheten PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) maakte in 2019 de bedrijven in een klap illegaal. Sindsdien hebben veel ondernemers een vergunning nodig voor hun bedrijf, terwijl tot die tijd een melding volstond. Het Rijk beloofde het probleem op te lossen en de illegaal geworden ondernemingen voorlopig te gedogen. Maar inmiddels komen steeds meer 'PAS-melders' toch in de problemen.

Tot drie jaar geleden hadden ondernemers met weinig stikstofneerslag op beschermde Natura 2000-gebieden geen vergunning nodig om bijvoorbeeld uit te breiden. Volgens het Nederlandse stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), was een melding voor hen voldoende. Dat veranderde toen de Raad van State op 29 mei 2019 een streep zette door het PAS. De hoogste bestuursrechter vond dat alle bedrijven een vergunning moeten hebben voor stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden. De uitspraak van de Raad van State maakte de 3637 bedrijven die zo'n PAS-melding deden in een klap illegaal.

Van de ruim 3637 PAS-melders in 2019 willen er tot nu toe 2353 een vergunning. Dat legalisatieproces verloopt traag. Provincies moeten eerst onderzoeken of bedrijven aan de voorwaarden voldoen. Dat is nog maar een eerste stap, want daarna moet er ook nog stikstofruimte worden gevonden om de bedrijven daadwerkelijk te legaliseren. Zelfs die eerste stap is in veel gevallen dus nog niet gezet.

In de provincies Groningen en Zeeland zijn inmiddels alle dossiers bekeken, maar dat is uitzonderlijk, blijkt uit de rondgang. De meeste provincies zijn nog lang niet zo ver. Andere provincies beoordeelden tot nu minder dan de helft van de dossiers.

De provincies Noord-Holland en Gelderland hebben nog het meeste werk te doen. Van de PAS-melders in die provincies is van nog geen enkel dossier bekeken of ze aan de eisen voor legalisatie voldoen. In totaal is ongeveer een kwart van alle dossiers geverifieerd.