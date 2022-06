Honkballer Bogaerts in recordboeken van roemrijke Red Sox

Het was een speciale avond voor honkballer Xander Bogaerts: de 29-jarige Arubaan kwam in de recordboeken van de Boston Red Sox. Daarbij boekte de roemrijke club vrijdagavond in de MLB een welkome 7-2 zege op Oakland Athletics.

Bogaerts - bijnaam de X-man - speelt sinds 2013 in de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie. Negen jaar geleden maakte de in San Nicolaas geboren kortestop zijn debuut voor de Red Sox en speelde nooit bij een andere club. Twee keer won Bogaerts de World Series, in 2013 in zijn debuutjaar en in 2018.

25-27

Boston kan de overwinning van vrijdagavond goed gebruiken: de negenvoudig kampioen (in 2018 won het zijn laatste titel) staat vierde in de American League East. De Red Sox wonnen 25 duel en verloren er 27 dit seizoen, een winstpercentage van 0,481.