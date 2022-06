Man uit Geleen aangehouden in zaak vermiste Gino (9)

Vannacht is in Geleen een man aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de vermissing van Gino, meldt de politie Limburg. De verdachte is in zijn eigen woning opgepakt. Gino is nog niet terecht. De zoekactie naar de verblijfplaats van de jongen gaat onverminderd door, zegt de politie. Meer wil de politie in verband met het onderzoek niet kwijt.

De 9-jarige Gino verdween woensdagavond uit een speeltuin in Kerkrade. De politie stuurde een Amber Alert uit.

Donderdagavond werd een step gevonden op een parkeerterrein in Landgraaf, ongeveer 5 kilometer van de plek waar Gino woensdagavond verdween. Vermoedelijk gaat het om de step van de jongen.

Vrijwilligers zoeken al dagen naar de vermiste jongen: