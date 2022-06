Wekdienst 4/6: Pinksterfestival Opwekking begonnen • Roparun van start

Eerst het weer: vandaag is er flink wat zon en het blijft droog. De maximumtemperatuur is rond de 18 graden in het noorden van het land en tussen de 23 en 26 graden in het zuiden. Morgen is het over het algemeen iets minder warm en er valt regen, mogelijk met onweer. Vanaf maandag is het licht wisselvallig met plaatselijk een bui.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Biddinghuizen begint vandaag het christelijke evenement Opwekking. De organisatie verwacht tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers op het festival, dat het hele Pinksterweekend duurt. Op het festivalterrein worden diensten, seminars, workshops en muziekoptredens georganiseerd. Christenen vieren met Pinksteren dat ze de Heilige Geest ontvangen, net zoals de apostelen van Jezus.

De 31ste editie van de Roparun gaat van start. Meer dan 220 teams doen mee aan de estafetteloop, die dit jaar begint op evenementenlocatie Vliegveld Twenthe. De finish is op maandag op de Coolsingel in Rotterdam. Deelnemers halen geld op voor goede doelen.

In Leiden is vanavond de finale van het Leids Cabaret Festival. Eerdere winnaars van het festival maakten daarna naam als cabaretier, zoals Najib Amhali, Sanne Wallis de Vries en Micha Wertheim.

Wat heb je gemist?

Er is een tweede partij champagneflessen opgedoken waarin vermoedelijk de harddrug mdma zit. Het gaat opnieuw om 3-literflessen van het merk Moët & Chandon Ice Impérial, is bekendgemaakt door het Federaal Voedselagentschap in België.

In februari kwam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met een waarschuwing voor de betreffende champagne. Onderzoek had uitgewezen dat zeker in enkele flessen met een bepaald serienummer vloeibare mdma zat. In zowel Duitsland als Nederland waren mensen ziek geworden na het drinken ervan. In Duitsland leidde dat zelfs tot een sterfgeval.

Ander nieuws uit de nacht

Nederlands elftal verslaat Belgen in de Nations League: Na een fraaie 4-1 zege waren er bij de winnende voetballers uiteraard louter vrolijke gezichten te zien. Ook bondscoach Louis van Gaal was tevreden.

Mexicaanse kerkleider bekent schuld in seksschandaal: De man gaf in de rechtszaal toe dat hij drie meisjes misbruikt heeft. Hij zit al drie jaar vast maar had tot nu toe de beschuldigingen steeds tegengesproken. Waarschijnlijk wordt woensdag zijn straf bekend.

Nog 12 vermisten na fatale treinontsporing Beieren: Mogelijk liggen ze zwaargewond in het ziekenhuis, maar er kunnen ook nog lichamen onder de treinstellen liggen. Gisteren ontspoorde een dubbeldekkertrein in de Zuid-Duitse staat. Zeker vier mensen kwamen om.

En dan nog even dit:

De Donald Duck bestaat 70 jaar en daarom is in het Museum of Comic Art in Noordwijk een grote tentoonstelling geopend over het vrolijke weekblad.

Er zijn onder meer vijftig originele tekeningen van dertig verschillende tekenaars te zien: