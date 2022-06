Hockeybond kiest na Annan voor people manager: 'Maar Oranje onder Van Ass geen warm bad'

"Hij was altijd heel erg rechtlijnig en duidelijk", zegt Stockmann die van 2010 tot 2014 met hem samenwerkte bij de nationale mannenploeg. "Hij schopt tegen heilige huisjes. Hij gaat iedereen uit de comfortzone trekken. Het maakt niet uit hoeveel interlands je hebt gespeeld, iedereen begint op nul. Zijn credo: het nationale elftal is geen warm bad."

"Hij heeft dus geen voorkeuren voor speelsters van Den Bosch of Amsterdam. Het is een fris iemand. Dat is een voordeel en precies wat ze nodig hebben."

In de evaluatiegesprekken van de hockeyvrouwen na de Olympische Spelen in Tokio vertelde een groot deel van de speelsters over de verbale intimidatie, pestgedrag, geestelijke mishandeling en een zwijgcultuur binnen de ploeg. Met name de jonge speelsters gingen gebukt onder de dominantie van de ervaren speelsters.

Hiërarchie

Stockmann: "Ik zeg niet dat er bij Annan mensen werden voorgetrokken, maar op een gegeven moment waren er wel kampen ontstaan. Van Ass kent die vrouwen nagenoeg niet en is dus niet gevoelig voor de hiërarchie. De speelsters moeten het op het veld laten zien en daar zal hij als dat nodig is harde keuzes in maken. Die gaat hij niet uit de weg."

De oud-hockeyer denkt dat het zeker in het begin zal schuren tussen Van Ass en de speelsters. "Maar omdat hij altijd open en eerlijk is, of je het nou met hem eens bent of niet, is het uiteindelijk wel duidelijk."

"Hij heeft toen bij de mannen echt een teamgevoel gecreëerd. Daar was hij ongelofelijk goed in. Maar de weg ernaartoe doet pijn. De vrouwen gaan het niet cadeau krijgen."