Grootste christelijke festival begint: 'Lowlands spreekt mij minder aan'

Op het festivalterrein zijn meerdere tenten en gebieden waar diensten seminars, workshops en muziekoptredens zijn. Er is een grote tent waar het hoofdprogramma wordt gehouden, maar er is ook bijvoorbeeld een gebied voor jonge kinderen en een 'Teenzone' waar middelbare scholieren onder meer sportlessen krijgen en naar muziek kunnen luisteren.

De 33-jarige Walter Voshol is een van de bezoekers. Het is de zevende keer dat hij naar het festival gaat. "Ik zou niet zo snel naar een festival gaan waar hardstyle of trance wordt gedraaid. Ik ga hier heel bewust vanuit mijn geloof naartoe." Hij vindt het vooral mooi hoe mensen van verschillende geloofsstromingen elkaar op het evenement ontmoeten.

Het festival wordt gehouden op het terrein in Biddinghuizen waar ook Lowlands in de zomer staat. Beide festivals behoren tot de grootste festivals van Nederland.

Een festival waar je volgens een bezoeker "niet bang hoeft te zijn om met een enorme bas-toon in je oren te eindigen" is van start gegaan. Tussen de 50.000 en 60.000 christenen worden dit pinksterweekend verwacht op de jaarlijkse meerdaagse Pinksterconferentie van stichting Opwekking.

Pinksteren is het einde van de paascyclus. Op Eerste Pinksterdag vieren christenen dat volgens hen de Heilige Geest is uitgestort. Jezus beloofde volgens de Bijbel aan zijn apostelen dat hij na zijn hemelvaart de Heilige Geest zou sturen. Daarmee zouden de mensen kracht ontvangen en vervolgens het geloof verspreiden.

Voshol denkt dat de actualiteit wel aan de orde komt op het festival. Zo verwacht hij dat er gebeden gaat worden voor de situatie in Oekraïne. "Maar voor mij hoeft dat niet iedere dienst herhaald te worden. Er zijn wel meer problemen in de wereld dan alleen dat."

Het festival werd sinds 1971 gehouden op een kampeerterrein in Vierhouten. Het groeide zo in populariteit dat de organisatie het sinds 1996 houdt op het festivalterrein van Walibi in Biddinghuizen. De editie van 2018 werd bezocht door ongeveer 75.000 mensen.

Duidelijke sprekers

Bezoeker Daphne Lindhout (27) werkt onder meer als vrijwilliger in de zone voor jonge kinderen, maar heeft nog genoeg tijd over om het programma te bekijken. Hoewel zij het samen religieuze liederen zingen als een van de hoogtepunten noemt, gaat zij vooral naar de preken op het festival. "Ik kies voor sprekers die ik vaker heb gehoord op festivals en in de kerk. Ik ben zelf autistisch, dus het is belangrijk dat het voor mij duidelijk overkomt."

Ook vindt ze het belangrijk dat ze het geloof kan delen met anderen. "Zeker in deze tijd met corona was het zwaar en dan zoek je mensen uit de kerkgemeenschap op om mee te praten."

'Lowlands is te druk'

Over ruim twee maanden vindt op hetzelfde terrein Lowlands plaats, maar daar zul je Voshol niet snel zien. "Lowlands is mij een beetje te druk en herrie-achtig. Om al die dagen een bas-toon in mijn oor te horen, vind ik niet zo leuk. Dat heeft niet echt een doel." Want hij vindt vooral "de geloofsovertuiging van het evenement" belangrijk en zegt aan het denken gezet te willen worden.

Alcohol op het festival is afwezig. Lindhout: "Drank en drugs zijn hier streng verboden. De barretjes verkopen hier fris en ook de ijsjes zijn in trek, maar er is geen bier of wijn."

Toch is er wel bij een evenement wijn: zondagochtend wordt het heilig avondmaal gevierd, vertelt ze. Traditiegetrouw wordt in de kerk daarbij wijn geserveerd die symbool staat voor het bloed van Christus. "Hier op het festival wordt eigenlijk bessensap geschonken, maar wie dan wijn wil drinken, krijgt een beetje wijn."