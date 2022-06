Nog 12 vermisten na fatale treinontsporing Beieren

In Zuid-Duitsland worden nog altijd twaalf mensen vermist na het dodelijke treinongeluk van gisteren. Mogelijk liggen ze zwaargewond in het ziekenhuis en zijn ze nog niet geïdentificeerd. Het is echter ook denkbaar dat er nog lichamen onder de gekantelde rijtuigen liggen, zegt de Beierse minister van Binnenlandse Zaken.

Het ongeluk gebeurde iets na het middaguur ten noorden van Garmisch-Partenkirchen. Een regionale dubbeldekstrein met ongeveer 140 passagiers ontspoorde door onbekende oorzaak en een deel van de wagons stortte van een helling.

Zeker vier mensen kwamen om het leven en dertig inzittenden raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn mensen van alle leeftijden. In de trein zaten veel scholieren die voor het pinksterweekend op weg naar huis waren.

'Verschrikkelijk nieuws'

Bondskanselier Scholz heeft het ongeluk "verschrikkelijk nieuws" genoemd. "Onze deelneming gaat uit naar de nabestaanden en naar de gewonden, die we een spoedig herstel wensen", zei hij bij de Duitse zender RTL.

Het bergen van de ontspoorde wagons gaat volgens de politie nog zeker een paar dagen duren. Het treintraject tussen Garmisch-Partenkirchen en Oberau kan mogelijk over twee weken pas weer volledig gebruikt worden.