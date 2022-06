Meer champagneflessen met mdma opgedoken

Er is een tweede partij champagneflessen opgedoken waarin vermoedelijk de harddrug mdma zit. Het gaat opnieuw om 3-literflessen van het merk Moët & Chandon Ice Impérial, is bekendgemaakt door het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in België.

In februari kwam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met een waarschuwing voor de betreffende champagne. Onderzoek had uitgewezen dat zeker in enkele flessen met een bepaald serienummer vloeibare mdma zat.

In zowel Duitsland als Nederland waren mensen ziek geworden na het drinken ervan. In Duitsland leidde dat zelfs tot een sterfgeval.

Afwijkende geur en kleur

Volgens het Belgische FAVV heeft politieonderzoek nu geleid tot een tweede partij verdachte flessen. Ze werden verkocht via verschillende verkooppunten in België en online. Het FAVV meldt niet of de flessen ook in andere landen zijn verkocht.

Voor zover bekend zijn er in België geen incidenten geweest, maar het FAVV roept mensen wel op uiterst voorzichtig te zijn. Aan de buitenkant van de flessen is niets afwijkends te zien, maar bij het inschenken valt op dat de inhoud niet bruist en een afwijkende kleur en geur heeft. Onbekend is hoe de drugs in de champagneflessen zijn beland.