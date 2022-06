Ministerie zet verdachte oud-Louvre-directeur op zijspoor

Het Franse ministerie van Cultuur heeft voormalig Louvre-directeur Jean-Luc Martinez op non-actief gesteld. Aanleiding zijn de beschuldigingen aan zijn adres van corruptie en betrokkenheid bij kunstroof.

Martinez was van 2013 tot 2021 directeur van het museum in Parijs. Vorige week werd bekend dat hij officieel als verdachte is aangemerkt in een onderzoek naar aankopen door het Louvre-filiaal in Abu Dhabi. Het gaat om Egyptische archeologische vondsten, waaronder een grafsteen van de farao Toetanchamon.

Justitie vermoedt dat de kunstschatten zijn gestolen tijdens de Arabische Lente en daarna zijn doorverkocht met behulp van vervalste papieren. Toenmalig Louvre-directeur Martinez zou daarvan hebben geweten. In de zaak worden meer mensen verdacht.

Het ministerie van Cultuur, dat Martinez na diens Louvre-tijd aanstelde als ambassadeur voor het behoud van werelderfgoed, heeft hem nu hangende het onderzoek uit zijn functie ontheven. De 58-jarige Martinez spreekt alle beschuldigingen tegen.