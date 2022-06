Van Gaal roemt collectief na afstraffing België, maar pikt Bergwijn en De Jong eruit

Van Gaal roemt collectief, maar pikt Bergwijn en De Jong eruit: ‘Echt geweldig’ - NOS

Bergwijn, die goed was voor de belangrijke 1-0 vlak voor rust, is in Oranje telkens in topvorm, terwijl hij bij zijn club Tottenham Hotspur zelden speelt. "Ik begrijp dat niet", zei Van Gaal. "Voor ons is hij goud waard. Hij speelde vandaag denk ik zijn beste wedstrijd. En Frenkie is altijd raak in Oranje." Bergwijn staat, niet voor het eerst, in de belangstelling van Ajax, dat vrijdag opnieuw een bod op de Spurs-aanvaller zou hebben uitgebracht. "Ik zou het niet weten", reageerde Bergwijn. "Ik lees die dingen ook, maar heb niets gehoord."

Op de vraag of hij graag naar Ajax zou willen, lachte Bergwijn: "Ik ga naar wat de beste optie is voor mijn carrière." Overtal op middenveld Volgens Frenkie de Jong, die andere uitblinker, lag het geheim van de overwinning wellicht op het middenveld. "We hadden vaak een overtal op het middenveld en dat speelden we redelijk uit. Wij namen iets beter de posities in dan zij", analyseerde de middenvelder nuchter. Tegelijk probeerde De Jong een eventuele uitbarsting van euforie te temperen: "We hebben een goed team, maar het is niet ineens dat wij nu de favoriet zijn voor het WK."

Geweldige teamprestatie Aanvoerder Virgil van Dijk heeft vrijaf gekregen van de bondscoach voor de komende drie interlands en kan nu op vakantie. Dat doet hij met een uiterst positief gevoel.

"We hebben uitstekend gespeeld en goede goals gemaakt", aldus een opgetogen Van Dijk. "Stevie (Bergwijn, red.) was geweldig, Berghuis ook, Memphis was uitstekend, Frenkie is altijd goed. Ik kan over iedereen positief zijn. Het was een geweldige teamprestatie. Op naar meer", aldus de analyse van de aanvoerder. Dit is het speelschema van Nederland en de stand in de Nations League: