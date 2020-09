Teken van leven onder puin geeft Beiroet hoop op wonder

Het geeft de inwoners van de Libanese hoofdstad hoop op een klein wonder. Een lichtpuntje in de nasleep van een ramp, waarbij 191 mensen omkwamen en duizenden gewond raakten, bovenop een diepe economische en politieke crisis.

Precies een maand na de enorme explosie in Beiroet zoeken reddingswerkers nog één keer met man en macht onder het puin. Er is namelijk een teken van leven gevonden. Sensoren hebben het kloppen van een mensenhart opgepikt.

Een vrijwilliger uit het team zegt dat de sensor alleen het kloppen van een mensenhart of menselijk ademen oppikt. Het gaat volgens hem dus om een persoon. Hoe uitzonderlijk het ook zou zijn, het is volgens hem niet ongekend dat iemand zo lang kan overleven onder het puin.

De onverwachte reddingsactie begon op donderdag. Reddingshond Flash ruikt iets bij het puin in het historische district Mar Mikhael. Hij loopt ernaartoe en het Chileens team vrijwillige reddingswerkers neemt zijn waarneming serieus. Een speciale sensor meet in het ingestorte gebouw een hartslag en achttien tot negentien ademhalingen per minuut.

Het wantrouwen tegenover de autoriteiten bereikt vlak voor middernacht het kookpunt. De reddingswerkers stoppen namelijk met zoeken. Demonstranten claimen dat het leger de Chilenen heeft verzocht de zoektocht op te schorten. "Waar is je geweten?", roept een vrouwelijke demonstrant naar een militair. Een deel van de actievoerders besluit zelf een helm op te zetten en begint met blote handen te zoeken onder het puin.

De legerleiding zegt juist dat er een korte pauze wordt ingelast om te voorkomen dat een muur verder instort. Volgens militaire specialisten vormt dat bouwwerk een direct gevaar. Nadat de muur is verwijderd, wordt de zoektocht hervat.

'1 procent kans'

Op vrijdagmorgen zijn de waargenomen ademhalingen gedaald tot zeven per minuut, zegt een vrijwilliger tegen een lokaal tv-station. "De kans is 99 procent dat we niets gaan vinden, maar zelfs als er maar 1 procent kans is, moeten we blijven zoeken", zegt een andere reddingswerker.

De tijd dringt, maar hoe dieper het team graaft, hoe langzamer en voorzichtiger dat gebeurt. Om mogelijke overlevenden te beschermen. Met een 360-graden-camera kijken reddingswerkers onder het steen. Ze zien geen teken van menselijk leven op de plek waar ze kijken. Maar de zoektocht gaat door.