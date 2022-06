Dumoulin: 'Ik vind het nog steeds moeilijk, maar ben blij dat het eruit is'

Begin vorig jaar kondigde de Limburger al eens een tijdelijk afscheid aan. Enkele maanden later keerde hij echter terug, omdat hij graag de olympische tijdrit wilde rijden. Achteraf gezien was dat te snel, denkt hij nu, hoewel hij in Tokio zilver won.

Het is niet zo dat Dumoulin denkt dat hij nooit meer op een goed niveau had kunnen komen. "Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat het met een heel rustige aanpak eventueel goed zou kunnen komen. Dat is geen garantie, maar die overtuiging heb ik wel. Alleen, ik ben echt moe. Ik ben echt wel overtraind geraakt in 2020. Het gaat gewoon tijd kosten om daar weer bovenop te komen."

"Vervolgens kreeg ik corona. Het was van het een naar het ander eigenlijk. Dan is het wel moeilijk om op een gegeven moment de knoop door te hakken."

Giro-winst, wereldkampioen, tweede in Tour: Tom Dumoulins carrière in beeld - NOS

Opvallend was in ieder geval dat Jumbo-Visma de hele dag geen reactie gaf op het afscheid van de Giro-winnaar van 2017. "Dat viel me ook op ja", aldus Dumoulin. Is dat niet een beetje raar? "Ik had het ook niet verwacht. Maar dat moet je aan hen vragen."

Dumoulin heeft bij Jumbo-Visma een contract tot het einde van dit seizoen, en dus tot het einde van zijn carrière. Hoe reageerde zijn ploeg op zijn plotselinge afscheid? "Een beetje wisselend. Ze zijn natuurlijk ook teleurgesteld dat er zeker dit voorjaar niet uit is gekomen wat ik had gehoopt. Maar wat ze er verder van vinden, dat weet ik niet helemaal goed."

"Ik heb natuurlijk vorig jaar te kort een sabbatical genomen. Dat wist ik toen ook wel, maar ik wilde gewoon per se naar de Olympische Spelen. Fantastisch natuurlijk, dat ging goed. Maar daarna ben ik weer een beetje in dezelfde problemen terechtgekomen."

The end of an era of a big champ. Thanks for your contribution to (Dutch) cycling, Tom🍀 https://t.co/xTNX9cAXOX

Wat de rest van zijn laatste seizoen gaat brengen, dat is nog niet helemaal duidelijk. "We hadden een programma bedacht met onder meer de NK, een hoogtestage in juli, Polen, Benelux en de WK. Maar we moeten nu even kijken of het programma op die manier blijft staan. Ik heb de Giro niet voor niets niet uitgereden, ik heb nog steeds wel last van mijn rug."

Vlammen

De tijdrit op de WK in september, die heeft Dumoulin in ieder geval wel in zijn hoofd. "Maar ik wil ook nog wel een paar heel mooie wedstrijden met de ploeg doen, daar wil ik nog wel vlammen. Het is niet alleen maar WK tijdrijden en de rest alleen als voorbereiding gebruiken."

Vrijdagavond rijdt Dumoulin een criterium in Maastricht, zijn eerste wedstrijd sinds hij twee weken geleden de Giro verliet. "Ik heb sindsdien hele leuke weken gehad, ik heb alleen weinig kunnen fietsen vanwege mijn rug. En ik wist dat dit eraan zat te komen. Dat vond ik wel moeilijk en vind ik nog steeds moeilijk. Maar nu het eruit is, is het fijn."