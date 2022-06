Jongen zwaargewond bij aanrijding avondvierdaagse, automobilist rijdt door

Tijdens de avondvierdaagse in Strijen (Zuid-Holland) is een jongen aangereden en zwaargewond geraakt. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor. Hij is later alsnog aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Strijen.

De aanrijding was op de Waleweg. Het slachtoffer is met onder meer botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar. Het zou gaan om een jongen van 12.

Voorzitter Jan Willem Jonas spreekt tegen de regionale omroep Rijnmond van "de grootste nachtmerrie" die je als organisatie van een avondvierdaagse kunt meemaken. "Elke avond als ik thuiskom ben ik al dankbaar dat iedereen veilig binnen is", zegt hij. "De schrik zit er goed in. Zoiets als dit hebben we gelukkig nog niet eerder meegemaakt. Ik maak me nu vooral zorgen om de toestand van die jongen."

De avondvierdaagse is uiteindelijk wel uitgelopen. "De eerste mensen kwamen net binnen toen het ongeluk gebeurde. Er waren 400 man op de been."

Veel mensen zagen de aanrijding gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp geregeld.