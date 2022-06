Ruud verslaat Cilic op Roland Garros en staat voor het eerst in grandslamfinale

Casper Ruud heeft voor het eerst in zijn tenniscarrière de finale van een grandslamtoernooi gehaald. De 23-jarige Noor versloeg in de halve finales van Roland Garros servicekanon Marin Cilic in vier sets: 3-6, 6-4, 6-2, 6-2.

Voorafgaand aan dit toernooi was het beste resultaat van Ruud op een grandslamtoernooi de vierde ronde op de Australian Open. Op Roland Garros kwam hij nooit verder dan de derde ronde. Ook voor zijn tegenstander Cilic, US Open-winnaar in 2014, was het voor het eerst dat hij in de halve finales stond op het gravel in Parijs.

Eerste set voor Cilic

Op de winst in de eerste set van Cilic was weinig aan te merken. Ruud probeerde in de rally te komen, maar de 33-jarige Kroaat gunde met agressief en explosief spel de Noor simpelweg niet genoeg tijd voor gedegen returns.