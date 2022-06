Oranje geeft België pak slaag in 128ste Derby der Lage Landen: 4-1

Het Nederlands elftal heeft voor het eerst in 25 jaar weer eens een zege geboekt op België. En hoe: in de 128ste Derby der Lage landen won Oranje in het uitverkochte Koning Boudewijn-stadion in Brussel met liefst 4-1. Bondscoach Louis van Gaal had een aantal verrassingen in petto: zo stond Jasper Cillessen onder de lat en gaf hij Nathan Aké en Jurriën Timber een kans in de defensie. Dat ging ten koste van Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. Steven Berghuis en Davy Klaassen stonden met Frenkie de Jong op het middenveld.

Na een kabbelend aanvangskwartier kropen de Belgen steeds meer in de richting van het Nederlandse doel. En dat leverde ook de eerste kans op: Nathan Aké werkte na een Belgische aanval matig weg en speelde de bal pardoes in de voeten van Timothy Castagne die, onhoudbaar voor keeper Jasper Cillessen, tegen de lat knalde. Oranje had nog niet veel laten zien, maar reageerde vervolgens met twee beste kansen. Kevin De Bruyne leed op laconieke wijze balverlies waardoor Steven Berghuis alleen voor Simon Mignolet kon opduiken. De vervanger van Thibaut Courtois bracht echter redding. Even later was er nog een gevaarlijk schot van Memphis Depay, dat naast ging. Slordige Belgen De Rode Duivels, in het wit spelend, kregen vervolgens met een tegenvaller te maken: Romelu Lukaku moest de strijd na een klein half uur geblesseerd staken en werd vervangen door Leandro Trossard. De wissel deed de slordig spelende Belgen niet goed, want Nederland kreeg vervolgens kans op kans. Een schot van Daley Blind ging rakelings naast, een poging van Berghuis een paar centimeter over en ook Steven Bergwijn en Depay stichtten gevaar. Het wachten was op een Nederlandse goal en die viel vijf minuten voor rust: met een heerlijke knal vanaf de rand van het strafschopgebied zorgde Bergwijn voor de verdiende 1-0.

Bergwijn schiet Oranje vlak voor rust op voorsprong tegen België - NOS

Bergwijn toonde maar weer eens aan dat hij uitstekend op dreef is in het oranje shirt: van de laatste acht Nederlandse doelpunten maakte de Tottenham Hotspur-speler er vijf. Even het leek het erop dat Nederland nog voor rust op 2-0 zou kunnen komen toen de Spaanse scheidsrechter José María Sánchez naar de stip wees na een vermeende handsbal van Castagne. Maar de VAR constateerde dat Castagne de bal in zijn gezicht kreeg, en niet op zijn arm, dus dat feestje voor Oranje ging niet door.

Depay scoort vlak na rust Nederland begon de tweede helft met dezelfde elf spelers en voerde de druk op het Belgische doel meteen weer op. En dat leidde snel tot de tweede goal. Depay werd weggestuurd door Berghuis en knalde oog in oog met Mignolet hard raak.

Depay maakt er 2-0 van voor Nederland tegen België - NOS

Het matig draaiende België kreeg vervolgens een paar mogelijkheden via een volley van Jan Vertonghen en een schot van Trossard, waarbij Cillessen - voor het eerst - moest ingrijpen. Maar het Belgische offensiefje was van korte duur, want in de 61ste minuut stond het al 3-0. Mignolet bracht redding op een schot van Berghuis maar tikte de bal voor de voeten van Blind, die vervolgens Denzel Dumfries in staat stelde om te scoren.

Dumfries tikt de 3-0 binnen voor Nederland tegen België - NOS

En vier minuten later was het weer raak, opnieuw via Depay en opnieuw na een assist van Blind. Het was het 41ste doelpunt voor Depay in Oranje, waarmee hij Patrick Kluivert passeerde. Alleen Robin van Persie (50) en Klaas Jan Huntelaar (42) staan nog boven Depay op de eeuwige ranglijst.

Depay maakt zijn tweede van de avond: 4-0 tegen België - NOS