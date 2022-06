Jong Oranje zet goede stap richting EK na simpele zege op Moldavië

Jong Oranje heeft vrijdagavond goede zaken gedaan op weg naar het EK. Op bezoek bij Jong Moldavië werd het in een eentonige, saaie wedstrijd 0-3 voor de ploeg van bondscoach Erwin van der Looi.

Er was deze week veel te doen over de selectie van het Nederlands elftal van Louis van Gaal. Zo werden Jerdy Schouten, Bruno Martins Indi en Vincent Janssen verrassend opgeroepen, maar moesten talentvolle en meer voor de hand liggende spelers opdraven bij Jong Oranje.

Een bewuste keuze van Van Gaal, die naar eigen zeggen "bondscoach was van het Nederlandse voetbal, die ervoor moet zorgen dat Jong Oranje zich ook kwalificeert." En dus stonden spelers als Brian Brobbey, Sven Botman en Lutsharel Geertruida tegen Jong Moldavië in de basis.

Timber belangrijk

Het drietal zag Quinten Timber al na twee minuten de openingstreffer maken. Na een overstapje van Joshua Zirkzee speelde de middenvelder zichzelf handig vrij door de bal bewust door zijn benen te laten gaan. Hij schoot vervolgens keurig de 1-0 binnen.

Niet veel later verdubbelde Brobbey de score. Nu was het Timber zelf die met een slim overstapje Brobbey vrijspeelde. De spits omspeelde de keeper met wat geluk en kon de bal in het doel schuiven.

Jong Oranje was veel en veel sterker en het armetierige Moldavië moest vooral tegenhouden. Het was niet zozeer de vraag of Jong Oranje ging winnen, maar met hoeveel.

Saaie tweede helft

Uiteindelijk viel de score tegen voor Jong Oranje, waar invallers Denso Kasius en Jan Paul van Hecke hun debuut maakten. In een saaie tweede helft wist alleen Brobbey nog te scoren. Hij kreeg de bal via de kluts pardoes voor zijn voeten en kon de bal in een leeg doel binnentikken.

Jong Oranje is door de overwinning op Moldavië weer koploper in de groep, met een punt meer dan Zwitserland. Als Jong Oranje in de resterende twee duels geen fout maakt is het zeker van kwalificatie voor het EK volgend jaar.