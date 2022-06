Ook UEFA biedt excuses aan voor chaotische Champions League-finale

De Europese voetbalbond UEFA heeft zijn excuses aangeboden voor de chaotisch verlopen aanloop van de Champions League-finale.

De eindstrijd begon niet om 21.00 uur zoals gepland, omdat het rondom het stadion in Parijs onrustig was. Bij de ingang klommen mensen, met volgens de UEFA valse tickets, over de hekken. Liverpool-fans met een geldig kaartje konden het stadion niet in.

"Geen enkele voetbalfan zou in die situatie moeten belanden en het moet niet nog een keer gebeuren", is de UEFA duidelijk in een verklaring op de website.

"De UEFA biedt haar oprechte excuses aan aan alle toeschouwers die angstaanjagende en verontrustende gebeurtenissen hebben meegemaakt of getuige zijn geweest in de aanloop naar de Champions League-finale, op een avond die een feest had moeten zijn van het Europese clubvoetbal."