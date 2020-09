Geert Wilders in cassatie tegen veroordeling voor groepsbelediging

PVV-leider Geert Wilders gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen zijn veroordeling in de 'minder Marokkanen'-zaak. Hij blijft erbij dat de politiek en ambtenarij zich met het proces hebben bemoeid en dat er daarom sprake was van een politiek proces.

"Het hof is blind. Het had kunnen zien wat er gebeurd is", zei Wilders na de uitspraak. Ik had gehoopt dat de rechterlijke macht zou zeggen: 'dit accepteren we niet'. Dat hebben ze wel gedaan." Wilders sprak van een "corrupt systeem" en zei dat het hof de vrijheid van meningsuiting bij het "grofvuil" heeft gezet.