Zverev valt geblesseerd uit, Nadal voor veertiende keer in finale Roland Garros

Rafael Nadal heeft voor de veertiende keer in zijn carrière de finale van Roland Garros gehaald. In de halve finale tegen Alexander Zverev stond de 36-jarige Spanjaard op een 1-0 voorsprong in sets en in de tweede set stond het 6-6 toen Zverev door zijn enkel ging. De Duitser schreeuwde het uit van de pijn en kon de wedstrijd niet vervolgen.

Zverev stond voor het tweede jaar op rij in de halve finales van het Franse grandslamtoernooi. De 25-jarige nummer drie van de wereld zag vorig jaar Stéfanos Tsitsipás zijn weg naar de finale versperren en dit jaar moest hij vroegtijdig het gravel verlaten vanwege een enkelblessure.

Lange wedstrijd

Onder het gesloten dak (het regende in Parijs) had Nadal de eerste zeven games weinig in te brengen tegen Zverev. In de achtste game leek de Duitser plotseling bevangen door de zenuwen, getuige twee niet afgedwongen fouten, een faliekant mislukte smash en een dubbele fout.

Nadal kwam daardoor weer langszij, miste bij 5-4 wel drie setpoints, maar werkte in de tiebreak ook vier setpoints tegen weg met fabelachtige passeerslagen.