Mannen zwaargewond bij mesaanval in instelling Bergen op Zoom

Twee mannen zijn zwaargewond geraakt bij een steekpartij in Bergen op Zoom. Dat gebeurde op het terrein van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met ernstige gedragsproblemen. Er is een man van 39 opgepakt als verdachte. Hij woont in de instelling.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De slachtoffers zijn volgens BN De Stem bestuursleden. De mannen van 56 en 34 zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn buiten levensgevaar.

Voor mensen die de steekpartij hebben zien gebeuren, is slachtofferhulp ingeschakeld. "Als je zoiets ziet, is dat ontzettend heftig. Dat heeft veel impact", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant.