Amerikanen kopen minderheidsaandeel in AZ

Ook binnen de Raad van Commissarissen, de toezichthoudende instantie binnen de voetbalclub, heerst tevredenheid. "Via Billy ontsluiten we een enorm netwerk in de sportwereld", zegt RvC-voorzitter René Neelissen. "AZ laat door deze overeenkomst tevens zien dat de club openstaat voor externe financiering. Echter zullen louter financiële overwegingen nimmer de doorslag geven."

"Billy's ervaring in het leiden van een belangrijke Amerikaanse sportorganisatie, met een beperkt budget, spreekt voor zich. Hij zal dan ook een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van AZ's visie en strategie voor de komende jaren", zegt AZ-directeur Robert Eenhoorn.

Sinds 2015 is Beane, tevens manager bij de Major League-honkbalclub Oakland Athletics, al bij de Alkmaarse voetbalclub betrokken als adviseur op het gebied van topsportbeleid en innovatie. Nu wordt er een stap verder gezet in die samenwerking.

Billy Beane vergaarde faam als grondlegger van het 'moneyball'-principe, een op statistiek gedreven strategie om spelers te scouten. In 2011 verscheen zelfs een kaskraker, waarin Brad Pitt de rol van Beane speelt, over het succesverhaal achter de op statistiek gebaseerde revolutie bij de Oakland Athletics.

Afgelopen jaren stortte Beane zich op het zakenleven, waaronder het kopen van belangen in sportclubs. De Amerikaan wist zich afgelopen jaren te omringen met een netwerk van voetbalinvesteerders.

Zo is hij, net als bij AZ, minderheidsaandeelhouder bij de Engelse voetbalclub Barnsley FC. Samen met de Chinees-Amerikaanse multimiljonair Chien-Lee (mede-eigenaar van FC Thun in Zwitserland en KV Oostende in België) kocht hij in 2017 de club die tegenwoordig actief is op het tweede profniveau van Engeland.

Daar bleef het niet bij. Beane is ook mede-eigenaar van het miljoenenbedrijf RedBall Acquisition Corp. een investeringskantoor gericht op de sportwereld waar ook Richard Scudamore (de voormalige baas van de Engelse Premier League) en de Nederlandse investeerder Volkert Doeksen in zijn gestapt. Afgelopen zomer werd vanuit dit netwerk ook een meerderheidsaandeel gekocht in de Franse club Toulouse FC.

Breder plan

Achter het aankopen van belangen in clubs zit een breder plan. Bij iedere aankoop van aandelen is het de bedoeling om een innovatief, op statistieken gedreven strategie, verder uit te rollen en clubs beter te laten presteren (lees: in waarde te laten stijgen).

"Voor mijn komst naar AZ waren ze hier in Alkmaar al langer geïnteresseerd in het Moneyball-principe", zegt AZ-directeur Robert Eenhoorn. "Hij (Billy Beane, red.) heeft als geen ander aangetoond via innovatie het gat te kunnen dichten met topclubs."